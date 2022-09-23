Окупанти виманюють особисті дані жителів Херсонської та Запорізької областей, - Генштаб

Протягом 23 вересня росіяни завдали 4 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, Це, зокрема, Пришиб, Спірне, Веселе, Мар’їнка, Бахмут, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок та Миролюбівка.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

На інших напрямках оукпанти продовжують обстріли з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку - в районі населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області;

- в районі населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області; на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка;

- в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка; на Краматорському напрямку - Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок;

- Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок; на Бахмутському напрямку - Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ;

- Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ; на Авдіївському напрямку - Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка;

- Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники активних дій не проводили, проте обстріляли з артилерії населені пункти Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка.

загарбники активних дій не проводили, проте обстріляли з артилерії населені пункти Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка. на Південнобузькому напрямку вогонь відкривали по понад 37 населених пунктах.

Загарбники намагаються утримати ситуацію на тимчасово окупованих територіях під своїм контролем. У Херсоні посилюється адміністративно-поліцейський режим, здійснюється перевірка осель та психологічний тиск на місцевих.

Окрім того, активізувалась робота щодо підготовки та проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України. Так, у населених пунктах Херсонської області, представники окупаційної влади, під приводом "якісного розподілу гуманітарної допомоги", намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих "виборчих комісій".

У Старобільську Луганської області російська "влада" заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, загарбники створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі". Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про нібито "активну участь місцевих мешканців у голосуванні".

На тимчасово окупованій території Запорізької області місцевим мешканцям за надання паспортних даних та отримання громадянства РФ обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

Протягом 23 вересня підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян в районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка.

Протягом доби авіація Сил оборони вразила десять районів зосередження живої сили і військової техніки окупантів та дві позиції зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два ворожі безпітоники.

Ракетні війська і артилерія 23 вересня завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів.