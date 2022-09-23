Оккупанты выманивают личные данные жителей Херсонской и Запорожской областей, - Генштаб

В течение 23 сентября россияне нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, Это, в частности, Пришиб, Спорное, Веселое, Марьинка, Бахмут, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Запорожье, Кривой Рог, Первомайск, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Пруд и Миролюбовка.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

В других направлениях окуканты продолжают обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении - в районе населенных пунктов Шалыгино, Волфиное, Ездецкое и Миропольское Сумской области;

- в районе населенных пунктов Шалыгино, Волфиное, Ездецкое и Миропольское Сумской области; на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Глубокое, Стрелеча, Мороховец, Веселое, Сотницкий Казачок, Волчанск, Гатище, Двухлетняя, Гусынка, Каменка, Купянск, Артельное, Осиново и Михуватка;

- в районах населенных пунктов Глубокое, Стрелеча, Мороховец, Веселое, Сотницкий Казачок, Волчанск, Гатище, Двухлетняя, Гусынка, Каменка, Купянск, Артельное, Осиново и Михуватка; на Краматорском направлении - Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидорово, Закотное, Озерное, Щуровое и Райгородок;

- Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидорово, Закотное, Озерное, Щуровое и Райгородок; на Бахмутском направлении - Северск, Спорное, Звановка, Николаевка, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцево, Яковлевка, Майорск;

- Северск, Спорное, Звановка, Николаевка, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцево, Яковлевка, Майорск; на Авдеевском направлении - Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка, Водяное и Новомихайловка;

- Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка, Водяное и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики активных действий не проводили, однако обстреляли из артиллерии населенные пункты Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Времевка, Павловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Новое, Новоселка.

захватчики активных действий не проводили, однако обстреляли из артиллерии населенные пункты Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Времевка, Павловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Новое, Новоселка. на Южнобужском направлении огонь открывали по более чем 37 населенным пунктам.

Захватчики пытаются удержать ситуацию на временно оккупированных территориях под своим контролем. В Херсоне усиливается административно-полицейский режим, осуществляется проверка жилья и психологическое давление на местных.

Кроме того, активизировалась работа по подготовке и проведению псевдореферендума на временно оккупированных территориях Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области, представители оккупационных властей, под предлогом "качественного распределения гуманитарной помощи", пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых "избирательных комиссий".

В Старобельске Луганской области российские "власти" запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. По имеющейся информации, захватчики создают вооруженные группы для обхода помещений и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о якобы "активном участии местных жителей в голосовании".

На временно оккупированной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства РФ обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

В течение 23 сентября подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.

В течение суток авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и две позиции зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспитоника.

Ракетные войска и артиллерия 23 сентября нанесли огненное поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов.