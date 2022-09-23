Оккупанты выманивают личные данные жителей Херсонской и Запорожской областей, - Генштаб

Российские захватчики пытаются получить личные данные местных жителей временно оккупированной Херсонской области под предлогом "качественного распределения гуманитарной помощи". А в Запорожской области жителям обещают деньги и технику за предоставление паспортных данных и получение российского гражданства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
В течение 23 сентября россияне нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, Это, в частности, Пришиб, Спорное, Веселое, Марьинка, Бахмут, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Запорожье, Кривой Рог, Первомайск, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Пруд и Миролюбовка.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.
В других направлениях окуканты продолжают обстрелы из танков, минометов и артиллерии:
Захватчики пытаются удержать ситуацию на временно оккупированных территориях под своим контролем. В Херсоне усиливается административно-полицейский режим, осуществляется проверка жилья и психологическое давление на местных.
Кроме того, активизировалась работа по подготовке и проведению псевдореферендума на временно оккупированных территориях Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области, представители оккупационных властей, под предлогом "качественного распределения гуманитарной помощи", пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых "избирательных комиссий".
В Старобельске Луганской области российские "власти" запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. По имеющейся информации, захватчики создают вооруженные группы для обхода помещений и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о якобы "активном участии местных жителей в голосовании".
На временно оккупированной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства РФ обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.
В течение 23 сентября подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.
В течение суток авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и две позиции зенитных ракетных комплексов.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспитоника.
Ракетные войска и артиллерия 23 сентября нанесли огненное поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов.
Напомним, с 24 по 27 сентября в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей планируются "референдумы" о так называемом "присоединении к России".
Автоматчики с так называемыми "членами избирательных комиссий" ходят по квартирам местных жителей Мелитополя и заставляют голосовать на псевдореферендуме.
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