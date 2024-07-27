Окупанти вимагають робити доноси на тих, хто фотографує "ополченців", - ЦНС

Як відомо, росіяни присилають в регіон "ополченців" з різних куточків РФ, після чого гастролери патрулюють вулиці захоплених населених пунктів.

Проте їх не можна фотографувати, оскільки "ополчення" ніяке не народне і тоді буде легко довести, що місцевих серед них немає, а ті хто є, боїться підпілля.

У ЦНС додали, що більшість "ополченців" вже встановлена і це лише справа часу, коли закінчиться їх кар'єра.