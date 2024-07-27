Окупанти вимагають робити доноси на тих, хто фотографує "ополченців", - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ворог закликає повідомляти про тих, хто фотографує членів так званого "народного ополчення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Як відомо, росіяни присилають в регіон "ополченців" з різних куточків РФ, після чого гастролери патрулюють вулиці захоплених населених пунктів.
Проте їх не можна фотографувати, оскільки "ополчення" ніяке не народне і тоді буде легко довести, що місцевих серед них немає, а ті хто є, боїться підпілля.
У ЦНС додали, що більшість "ополченців" вже встановлена і це лише справа часу, коли закінчиться їх кар'єра.
Нагадаємо, що влада РФ ухвалила рішення дозволити забирати в окупантів гаджети. Причиною стали масові витоки про втрати особового складу.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що ворог створює на окупованих територіях України фільтраційні загони. Йдеться про окремі загони при "МВС", завданням яких будуть фільтраційні дії місцевого населення.
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