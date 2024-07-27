Как известно, россияне присылают в регион "ополченцев" из разных уголков РФ, после чего гастролеры патрулируют улицы захваченных населенных пунктов.

Однако их нельзя фотографировать, поскольку "ополчение" никакое не народное и это позволит легко доказать, что местных среди них нет, а те, кто есть, боится подполья.

В ЦНС добавили, что большинство "ополченцев" уже установлено и это только дело времени, когда закончится их карьера.