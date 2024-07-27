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Оккупанты требуют делать доносы на тех, кто фотографирует "ополченцев", - ЦНС

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На временно оккупированных территориях Запорожской области враг призывает сообщать о тех, кто фотографирует членов так называемого "народного ополчения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как известно, россияне присылают в регион "ополченцев" из разных уголков РФ, после чего гастролеры патрулируют улицы захваченных населенных пунктов.

Однако их нельзя фотографировать, поскольку "ополчение" никакое не народное и это позволит легко доказать, что местных среди них нет, а те, кто есть, боится подполья.

В ЦНС добавили, что большинство "ополченцев" уже установлено и это только дело времени, когда закончится их карьера.

Напомним, что власти РФ приняли решение разрешить забирать у оккупантов гаджеты. Причиной стали массовые утечки о потерях личного состава.

Ранее РБК-Украина сообщало, что враг создает на оккупированных территориях Украины фильтрационные отряды. Речь идет об отдельных отрядах при "МВД", задачей которых будут фильтрационные действия местного населения.

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