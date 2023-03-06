Окупанти викрали родину кримського татарина в Судаку, звинувачують у пошкодженні з/д колій

Озброєні люди в окупованому Криму напали на будинок кримського татарина Едема Муртазаєва та силою вивезли його родину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

"За повідомленням з окупованого Криму, сьогодні ввечері, близько 21.00, озброєні люди скоїли напад на будинок кримського татарина Муртазаєва Едема, який знаходиться в житловому масиві Ян'и Маале (Судак). Незабаром напали силою посадили господаря будинку Муртазаєва невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні Чубарова.

Пізніше стало відомо, що Муртазаєву висунуто звинувачення за частиною 1 статті 281 КК РФ "Сприяння диверсійній діяльності". Його підозрюють у підриві та пошкодженні залізниці за 12 кілометрів від станції "Сімферополь" у районі села Поштове Бахчисарайського району.