Оккупанты похитили семью крымского татарина в Судаке, обвиняют в повреждении ж/д путей

Вооруженные люди в оккупированном Крыму напали на дом крымского татарина Эдема Муртазаева и силой вывезли его семью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

"По сообщению из оккупированного Крыма, сегодня вечером, около 21.00, вооруженные люди совершили нападение на дом крымского татарина Муртазаева Эдема, находящийся в жилом массиве Янъы Маале (Судак). Вскоре напавшие силой посадили хозяина дома Муртазаева Эдема и его супругу в машину и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении Чубарова.

Позже стало известно, что Муртазаеву выдвинуто обвинения по части 1 статьи 281 УК РФ "Содействие диверсионной деятельности". Его подозревают в подрыве и повреждении железной дороги в 12 километрах от станции "Симферополь" в районе села Почтовое Бахчисарайского района.