Оккупанты похитили более 700 человек в Мелитополе, - Федоров

Жители оккупированных территорий Запорожской области не идут на сотрудничество с захватчиками. От бессилия россияне, пытаясь добиться хоть какого-нибудь взаимодействия, похищают и пытают людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Более 700 жителей Мелитопольского района стали жертвами похищений", - отметил чиновник.

Федоров рассказал, что оккупанты не обращают внимания ни на возраст, ни на пол, ни на профессию гражданских.

"Забирают "на подвал" и добиваются сотрудничества любыми способами", - продолжил мэр Мелитополя.

Городской глава поблагодарил жителей всех оккупированных территорий за мужество и верность Украине.