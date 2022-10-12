Оккупанты похитили более 700 человек в Мелитополе, - Федоров
Жители оккупированных территорий Запорожской области не идут на сотрудничество с захватчиками. От бессилия россияне, пытаясь добиться хоть какого-нибудь взаимодействия, похищают и пытают людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Более 700 жителей Мелитопольского района стали жертвами похищений", - отметил чиновник.
Федоров рассказал, что оккупанты не обращают внимания ни на возраст, ни на пол, ни на профессию гражданских.
"Забирают "на подвал" и добиваются сотрудничества любыми способами", - продолжил мэр Мелитополя.
Городской глава поблагодарил жителей всех оккупированных территорий за мужество и верность Украине.
Напомним, 10 октября российские оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка .
Ранее стало известно, что захватчики 1 октября похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.