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Оккупанты похитили более 700 человек в Мелитополе, - Федоров

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Мелитополь, Среда 12 октября 2022 04:46
Оккупанты похитили более 700 человек в Мелитополе, - Федоров Фото: Оккупанты похитили более 700 человек в Мелитополе (facebook.com/masher.berlinska)
Автор: Олег Васкив

Жители оккупированных территорий Запорожской области не идут на сотрудничество с захватчиками. От бессилия россияне, пытаясь добиться хоть какого-нибудь взаимодействия, похищают и пытают людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Более 700 жителей Мелитопольского района стали жертвами похищений", - отметил чиновник.

Федоров рассказал, что оккупанты не обращают внимания ни на возраст, ни на пол, ни на профессию гражданских.

"Забирают "на подвал" и добиваются сотрудничества любыми способами", - продолжил мэр Мелитополя.

Городской глава поблагодарил жителей всех оккупированных территорий за мужество и верность Украине.

Напомним, 10 октября российские оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка .

Ранее стало известно, что захватчики 1 октября похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова.

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