Окупанти викрали комунальний транспорт у Херсоні та вивезли його до Криму, - Генштаб

Транспортні засоби, які перебували у комунальній власності міста Херсона, вивезено загарбниками до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти також згодом вивезли.

Раніше Буданов дав прогноз, коли українські війська звільнять Херсон. За його словами, операція зі звільнення тимчасово окупованого міста, швидше за все, триватиме до кінця листопада.

Також ми писали, що нещодавно окупанти посилили фільтрацію у Херсонській області. У Херсоні також закрили частину торгових точок та аптек, обмежили постачання та скоротили медичні установи.

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