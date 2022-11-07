Окупанти викрали картини у Херсонському музеї та вивезли їх до Сімферополя

Твори мистецтва, викрадені військами РФ з Херсонського художнього музею, виявили в Центральному музеї Тавриди в тимчасово окупованому Сімферополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонського художнього музею.
Фотографії розвантаження та недбалого збирання картин з'явилися у соціальних мережах і точно були ідентифіковані співробітниками Херсонського музею. Повідомляється, що російські військові забрали щонайменше шість полотен. Але, ймовірно, список викрадених картин може бути значно більшим.
В адміністрації Херсонського художнього музею сподіваються, що виявлені викрадені картини стануть вагомим доказом для викриття та покарання всіх причетних до викрадення мистецьких творів.
Раніше ми писали, що російські військові штучно створюють непридатні для життя умови у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Таким чином, вони хочуть змусити місцевих жителів виїхати з регіону.
Також повідомлялося, що, за словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, найближчими днями висока ймовірність провокацій з боку росіян у Херсонській області.
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