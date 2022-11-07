Оккупанты похитили картины в Херсонском музее и вывезли их в Симферополь

Произведения искусства, похищенные войсками РФ из Херсонского художественного музея, были обнаружены в Центральном музее Тавриды во временно оккупированном Симферополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонского художественного музея.

Фотографии разгрузки и небрежной сборки картин появились в социальных сетях и точно были идентифицированы сотрудниками Херсонского музея. Сообщается, что российские военные увезли по меньшей мере шесть полотен. Но, вероятно, список похищенных картин может быть значительно больше. В администрации Херсонского художественного музея надеются, что обнаруженные похищенные картины станут весомым доказательством для разоблачения и наказания всех причастных к похищению произведений искусства.