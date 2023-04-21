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Оккупанты похищают украинских детей в Россию под видом "лечения", - омбудсман

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Пятница 21 апреля 2023 16:11
Оккупанты похищают украинских детей в Россию под видом "лечения", - омбудсман Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты незаконно депортируют украинских детей якобы под видом "лечения". Международное сообщество должно отреагировать и усилить давление на врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Российские оккупанты похищают детей из Херсонской области на Дальний Восток и из Энергодара в Крым под видом "эвакуации".

"В рамках осуществления парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в частности детей, направили письма в Херсонскую и Запорожскую областные военные администрации с просьбой выяснить указанную информацию", - пишет Лубинец.

В то же время россияне продолжают проводить в оккупации так называемые "профилактические медицинские осмотры" после которых незаконно депортируют детей под видом "лечения".

"Поддержка международного сообщества крайне важна, поэтому рассчитываем на усиление санкций против виновных в депортации украинских детей в 11-м санкционном пакете, неформальное обсуждение которого уже начали Еврокомиссия и официальные представители стран-членов ЕС", - добавил омбудсмен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам уполномоченного президента по правам ребенка Дарьи Герасимчук, количество похищенных Россией детей может быть гораздо больше заявления врага о 700 тысячах "эвакуированных" несовершеннолетних.

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