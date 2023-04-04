Можливостей стає менше. Мер Мелітополя назвав шляхи для евакуації із Запорізької області

Жителі окупованої частини Запорізької області мають можливість виїхати на безпечну територію двома шляхами. Проте з кожним днем можливостей виїхати стає все менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Проте поки ці шляхи евакуації працюють, закликаю жителів виїжджати з окупації. Адже з кожним днем можливостей виїхати стає все менше", - додав Федоров.

За його словами, щоразу окупанти посилюють фільтрацію на пропускних пунктах.

Мер зазначив, що можна виїхати наступними шляхами:

"Нагадую: наразі ще доступні декілька шляхів евакуації - в сторону Грузії, Латвії, Естонії та інших європейських країн", - йдеться у заяві.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що українцям на тимчасово окупованих територіях слід дотримуватись кількох порад на тлі можливого контрнаступу ЗСУ.

Раніше постійний представник США в НАТО Джуліанн Сміт заявляла, що контрнаступ України може розпочатися вже найближчими тижнями.

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