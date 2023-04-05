Оккупанты в Запорожской области похищают людей, - ЦНС
Россияне осуществляют "фильтрационные мероприятия" в отношении жителей временно оккупированных районов Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Несмотря на то, что регион был захвачен более года назад, враг продолжают репрессии против местного населения. В частности информируется о ряде случаев похищения.
"Людей вывозят в пыточные без объяснений причины, родственникам длительное время не говорят, где содержатся заключенные", - отметили в ЦНС.
Напомним, в Энергодаре оккупанты похищают работников ЗАЭС и заставляют их получать российские паспорта.
К слову, жители оккупированной части Запорожской области могут выехать на безопасную территорию двумя путями.
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