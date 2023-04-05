Оккупанты в Запорожской области похищают людей, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Несмотря на то, что регион был захвачен более года назад, враг продолжают репрессии против местного населения. В частности информируется о ряде случаев похищения.

"Людей вывозят в пыточные без объяснений причины, родственникам длительное время не говорят, где содержатся заключенные", - отметили в ЦНС.