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Окупанти використовують спорт для поширення пропаганди серед підлітків

Фото: окупанти поширюють пропаганду серед підлітків (getty images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти використовують спорт для поширення пропаганди серед підлітків на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру національного спротиву.

За даними ЦНС, окупанти почали присвоювати категорії тим підліткам-спортсменам, які в силу різних обставин лишились на окупованих територіях.

"Таке присвоєння кандидатів у майстри спорту від РФ є навмисним маркуванням спортсменів з суто пропагандистських мотивів", - пояснили в центрі.

Проте в Спротиві зазначили, що ворог не говорить що для більшості цих спортсменів зачинений шлях до змагань під егідою міжнародного олімпійського комітету, навіть під білим прапором. 

 

Життя в окупації

Після окупації частини українських територій Кремль намагається вибудувати там свою реальність. В школах на вишах привезені з РФ вчителі навчають дітей російській історії. Так цього року на окупованих територіях загарбники влаштували урок пропаганди школярам.

Окупанти намагаються "зросійщити" й доросле населення. На окупованих територіях блокуються українські канали та інтернет з'єднання. Крім того, росіяни наполягають на отриманні українцями паспортів РФ, а для тих хто відмовляється вигадують все нові й нові "покарання".

Наразі без паспорта РФ українці не можуть зареєструвати житло й працювати на деяких посадах, а подекуди навіть отримати медичну допомогу.

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