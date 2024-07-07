Російські окупанти використовують спорт для поширення пропаганди серед підлітків на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру національного спротиву.
За даними ЦНС, окупанти почали присвоювати категорії тим підліткам-спортсменам, які в силу різних обставин лишились на окупованих територіях.
"Таке присвоєння кандидатів у майстри спорту від РФ є навмисним маркуванням спортсменів з суто пропагандистських мотивів", - пояснили в центрі.
Проте в Спротиві зазначили, що ворог не говорить що для більшості цих спортсменів зачинений шлях до змагань під егідою міжнародного олімпійського комітету, навіть під білим прапором.
Після окупації частини українських територій Кремль намагається вибудувати там свою реальність. В школах на вишах привезені з РФ вчителі навчають дітей російській історії. Так цього року на окупованих територіях загарбники влаштували урок пропаганди школярам.
Окупанти намагаються "зросійщити" й доросле населення. На окупованих територіях блокуються українські канали та інтернет з'єднання. Крім того, росіяни наполягають на отриманні українцями паспортів РФ, а для тих хто відмовляється вигадують все нові й нові "покарання".
Наразі без паспорта РФ українці не можуть зареєструвати житло й працювати на деяких посадах, а подекуди навіть отримати медичну допомогу.
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