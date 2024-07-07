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Оккупанты используют спорт для распространения пропаганды среди подростков

Фото: оккупанты распространяют пропаганду среди подростков (getty images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты используют спорт для распространения пропаганды среди подростков на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра национального сопротивления.

По данным ЦНС, оккупанты начали присваивать категории тем подросткам-спортсменам, которые в силу различных обстоятельств остались на оккупированных территориях.

"Такое присвоение кандидатов в мастера спорта от РФ является намеренным маркировкой спортсменов с чисто пропагандистских мотивов", - пояснили в центре.

Однако в Сопротивлении отметили, что враг не говорит, что для большинства этих спортсменов закрыт путь к соревнованиям под эгидой международного олимпийского комитета, даже под белым флагом. 
 

Жизнь в оккупации

После оккупации части украинских территорий, Кремль пытается выстроить там свою реальность. В школах на вузах привезенные из РФ учителя обучают детей русской истории. Так, в этом году на оккупированных территориях захватчики устроили урок пропаганды школьникам.

Оккупанты пытаются "русифицировать" и взрослое население. На оккупированных территориях блокируются украинские каналы и интернет-соединения. Кроме того, россияне настаивают на получении украинцами паспортов РФ, а для тех, кто отказывается, придумывают все новые и новые "наказания".

Пока без паспорта РФ украинцы не могут зарегистрировать жилье и работать на некоторых должностях, а иногда даже получить медицинскую помощь.

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