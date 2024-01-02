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Окупанти використовують у Маріуполі тактику "живого щита" (фото)

Фото: окупанти використовують у Маріуполі тактику "живого щита" (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти не відходять від своєї "улюбленої" тактики "живого щита". Зокрема в Маріуполі вони облаштовують військову базу у багатоповерхівці посеред уцілілого житлового кварталу міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Ціла багатоповерхівка впритул до інших цивільних споруд. Вже обнесено парканом, виставлено охорону та починається облаштування під військові потреби. 
Тактика "живого щиту" в дії", - написав він.

 

Тактика "живого щита" РФ

Росія не вперше використовує тактику "живого щита", причому не тільки в Маріуполі. Наприклад, цю тактику вони використовували під час окупації Херсона. Тоді окупанти тікали з міста, попередньо організувавши так звану "евакуацію" місцевого населення, тобто прикривалися мешканцями Херсона як живим щитом

Також у 2022 році, під час окупації Сумської області, російські військові захопили одне з сіл Тростянецької громади і створили з мирних жителів "живий щит", щоб укрити людьми свою розгорнуту в населеному пункті зенітно-ракетну систему С-300.

Крім цього, на Кримському мосту під час вибухів 17 липня 2023 року загинули двоє цивільних. РФ зробила з них "живий щит".

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Маріуполь