Окупанти використовують у Маріуполі тактику "живого щита" (фото)

"Ціла багатоповерхівка впритул до інших цивільних споруд. Вже обнесено парканом, виставлено охорону та починається облаштування під військові потреби.

Тактика "живого щиту" в дії", - написав він.

Тактика "живого щита" РФ

Росія не вперше використовує тактику "живого щита", причому не тільки в Маріуполі. Наприклад, цю тактику вони використовували під час окупації Херсона. Тоді окупанти тікали з міста, попередньо організувавши так звану "евакуацію" місцевого населення, тобто прикривалися мешканцями Херсона як живим щитом.

Також у 2022 році, під час окупації Сумської області, російські військові захопили одне з сіл Тростянецької громади і створили з мирних жителів "живий щит", щоб укрити людьми свою розгорнуту в населеному пункті зенітно-ракетну систему С-300.

Крім цього, на Кримському мосту під час вибухів 17 липня 2023 року загинули двоє цивільних. РФ зробила з них "живий щит".