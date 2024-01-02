Оккупанты используют в Мариуполе тактику "живого щита" (фото)

"Целая многоэтажка вплотную к другим гражданским сооружениям. Уже обнесен забор, выставлена охрана и начинается обустройство под военные нужды.

Тактика "живого щита" в действии", - написал он.

Тактика "живого щита" РФ

Россия не впервые использует тактику "живого щита", причем не только в Мариуполе. К примеру, эту тактику они использовали во время оккупации Херсона. Тогда оккупанты убегали из города, предварительно организовав так называемую "эвакуацию" местного населения, то есть прикрывались жителями Херсона как живым щитом.

Также в 2022 году, во время оккупации Сумской области, российские военные захватили одно из сел Тростянецкой общины и создали из мирных жителей "живой щит", чтобы укрыть людьми свою развернутую в населенном пункте зенитно-ракетную систему С-300.

Кроме этого, на Крымском мосту во время взрывов 17 июля 2023 года погибли два гражданских. РФ сделала из них "живой щит".