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Оккупанты используют в Мариуполе тактику "живого щита" (фото)

Фото: оккупанты используют в Мариуполе тактику "живого щита" (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты не отходят от своей "любимой" тактики "живого щита". В частности, в Мариуполе они обустраивают военную базу в многоэтажке среди уцелевшего жилого квартала города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Целая многоэтажка вплотную к другим гражданским сооружениям. Уже обнесен забор, выставлена охрана и начинается обустройство под военные нужды.
Тактика "живого щита" в действии", - написал он.

 

Тактика "живого щита" РФ

Россия не впервые использует тактику "живого щита", причем не только в Мариуполе. К примеру, эту тактику они использовали во время оккупации Херсона. Тогда оккупанты убегали из города, предварительно организовав так называемую "эвакуацию" местного населения, то есть прикрывались жителями Херсона как живым щитом.

Также в 2022 году, во время оккупации Сумской области, российские военные захватили одно из сел Тростянецкой общины и создали из мирных жителей "живой щит", чтобы укрыть людьми свою развернутую в населенном пункте зенитно-ракетную систему С-300.

Кроме этого, на Крымском мосту во время взрывов 17 июля 2023 года погибли два гражданских. РФ сделала из них "живой щит".

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Мариуполь