В Сумской области оккупанты создали из жителей села "живой щит" для своей ЗРС С-300

В Сумской области российские военные захватили одно из сел Тростянецкой громады и создали из мирных жителей "живой щит", чтобы укрыть людьми свою развернутую в населенном пункте зенитно-ракетную систему С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого .

В захваченном 5 марта селе Тростянецкой громады Ахтырского района оккупанты расставили танки по центральной улице и у близлежащих, почти у каждого двора.

"Российская армия создала "живой щит" из жителей села, по нашей информации сделан для охраны развернутой системы С-300", - рассказал он.

Зенитно-ракетные системы С-300 среднего радиуса действия предназначены для непосредственного прикрытия находящихся войск вблизи от противника, в первую очередь от баллистических ракет и самолетов и также разных других целей. Максимальная дальность у таких ЗРС в зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков, может достигать 150, 200, 300 км.

"Мы постоянно работаем над организацией "зеленых коридоров" для эвакуации мирного населения из всего района! Со всех опасных мест Сумщины!" - подчеркивает глава ОВА.

На фото - пример, как выглядит ЗРС С-300