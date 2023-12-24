Окупанти використовують хімічну зброю проти бійців ЗСУ в районі Кринок, - ISW

В публікації зазначається, що морпіхи цієї бригади ЧФ РФ підтвердили використання хімзброї проти українських військ, що є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія.

"22 грудня 810-та ОМСБр опублікувала у своєму Telegram-каналі великий пост, де детально описала "радикальну зміну тактики", яку бригада застосовує проти українських сил у Кринках (на східному березі Херсонської області)", - йдеться в звітіекспертів.

Серед іншого, у дописі стверджується, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади ЧФ РФ здійснили ротацію в районі Кринок та застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на позиції ЗСУ, щоб змусити українських бійців вийти з укріплень та піддати їх обстрілу з різних видів зброї.

Крім того, 810-та ОМСБр росіян також опублікувала кадри в мережі, на яких, очевидно, видно таке скидання К-51 на українську позицію, імовірно в Кринках.

Аналітики звертають увагу, що аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент контролю заворушень RCA).

Конвенція про заборону хімічної зброї (CWC) забороняє використання RCA як методу ведення війни, і Росія є державою-учасницею CWC з 1997 року, нагадують в Інституті вивчення війни.

Росіяни використовують хімзброю в Україні

Зауважимо, перед тим експерти ISW зазначали, що російські війська застосували гранати К-51 проти українських позицій у Донецькій області в листопаді 2022 року.

Також аналітики DeepState у середині листопада 2023-го розповіли про використання росіянами хімічної зброї одразу на двох напрямках фронту в Україні - на Бахмутському та Сватівському.

Тоді йшлося про хлорпікрин, якого у російських загарбників "в запасах чимало", і який вже неодноразово використовувався проти українських військ.

У березні хакери з організації "Кібер Спротив" зламали пошту російського військового, який був оператором БПЛА та засвітив застосування хімзброї - зокрема скидання гранати К-51 з дрона на українські позиції.

Це був вже далеко не перший випадок застосування окупантами забороненої зброї проти українських військових. Зокрема, використання росіянами білого фосфору у Бахмутському районі.

Нагадаємо також, що за даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, під час атаки на Київ наприкінці зими і на початку весни 2022 року війська Росії мали при собі хімічну зброю. У кількох бійців ЗС, які брали участь у бойових діях у Київській області, виявили отруєння зарином.