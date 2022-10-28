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Окупанти виганяють цивільних з передової під Бериславом та підтягують резерви, - Генштаб

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 19:16
Окупанти виганяють цивільних з передової під Бериславом та підтягують резерви, - Генштаб Фото: Окупанти виганяють цивільних з передової під Бериславом та підтягують резерви (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни виганяють цивільних з селищ, які розташовані під окупованим Бериславом (Херсонська область) та підтягують на лінію фронту свіжі резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Триває так звана "евакуація" з тимчасово зайнятої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, в населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію. На шляхах “евакуації” до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний догляд та перевірку цивільного населення.

Окупанти виганяють цивільних з передової під Бериславом та підтягують резерви, - Генштаб

"Разом з тим, до населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців", - додали військові.

Нагадаємо, що окупанти у Херсоні закривають аптеки та магазини, аби мешканці покинули місто.

Нещодавно окупанти посилили фільтрацію в Херсонській області.

19 жовтня так званий "голова" Херсонської області Володимир Сальдо заявив про заборону в'їзду в Херсонський регіон в найближчі 7 днів через нібито "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС". Посилаючись на це місцевим мешканцям окупанти почали надсилати СМС-повідомлення про "евакуацію".

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