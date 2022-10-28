Окупанти виганяють цивільних з передової під Бериславом та підтягують резерви, - Генштаб

Росіяни виганяють цивільних з селищ, які розташовані під окупованим Бериславом (Херсонська область) та підтягують на лінію фронту свіжі резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Триває так звана "евакуація" з тимчасово зайнятої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, в населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію. На шляхах “евакуації” до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний догляд та перевірку цивільного населення.

"Разом з тим, до населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців", - додали військові.