Оккупанты выгоняют гражданских с передовой под Бериславом и подтягивают резервы, - Генштаб
Россияне выгоняют гражданских из поселков, расположенных под оккупированным Бериславом (Херсонская область) и подтягивают на линию фронта свежие резервы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"Продолжается так называемая "эвакуация" с временно занятой территории Херсонской области", - говорится в сообщении.
По информации Генштаба, в населенном пункте Качкаровка оккупанты дали жителям населенного пункта двое суток на выселение из собственных жилищ и эвакуацию. На путях эвакуации во временно оккупированный Крым установлены дополнительные блокпосты, где организован тщательный осмотр и проверка гражданского населения.
"Вместе с тем в населенные пункты Красный Маяк, Новорайск и Змиевка прибыла очередная партия мобилизованных российских военнослужащих", - добавили военные.
Напомним, что оккупанты в Херсоне закрывают аптеки и магазины, чтобы жители покинули город.
Недавно оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области.
19 октября так называемый "председатель" Херсонской области Владимир Сальдо заявил о запрете въезда в Херсонский регион в ближайшие 7 дней из-за якобы "подготовки Киевом массированного ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС". Ссылаясь на это местным жителям оккупанты начали посылать СМС-сообщения об "эвакуации".
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