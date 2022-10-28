Оккупанты выгоняют гражданских с передовой под Бериславом и подтягивают резервы, - Генштаб

Россияне выгоняют гражданских из поселков, расположенных под оккупированным Бериславом (Херсонская область) и подтягивают на линию фронта свежие резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Продолжается так называемая "эвакуация" с временно занятой территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, в населенном пункте Качкаровка оккупанты дали жителям населенного пункта двое суток на выселение из собственных жилищ и эвакуацию. На путях эвакуации во временно оккупированный Крым установлены дополнительные блокпосты, где организован тщательный осмотр и проверка гражданского населения.

"Вместе с тем в населенные пункты Красный Маяк, Новорайск и Змиевка прибыла очередная партия мобилизованных российских военнослужащих", - добавили военные.