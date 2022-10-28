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Оккупанты выгоняют гражданских с передовой под Бериславом и подтягивают резервы, - Генштаб

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Украина, Пятница 28 октября 2022 19:16
Оккупанты выгоняют гражданских с передовой под Бериславом и подтягивают резервы, - Генштаб Фото: Оккупанты выгоняют гражданских из передовой под Бериславом и подтягивают резервы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне выгоняют гражданских из поселков, расположенных под оккупированным Бериславом (Херсонская область) и подтягивают на линию фронта свежие резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Продолжается так называемая "эвакуация" с временно занятой территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, в населенном пункте Качкаровка оккупанты дали жителям населенного пункта двое суток на выселение из собственных жилищ и эвакуацию. На путях эвакуации во временно оккупированный Крым установлены дополнительные блокпосты, где организован тщательный осмотр и проверка гражданского населения.

Оккупанты выгоняют гражданских с передовой под Бериславом и подтягивают резервы, - Генштаб

"Вместе с тем в населенные пункты Красный Маяк, Новорайск и Змиевка прибыла очередная партия мобилизованных российских военнослужащих", - добавили военные.

Напомним, что оккупанты в Херсоне закрывают аптеки и магазины, чтобы жители покинули город.

Недавно оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области.

19 октября так называемый "председатель" Херсонской области Владимир Сальдо заявил о запрете въезда в Херсонский регион в ближайшие 7 дней из-за якобы "подготовки Киевом массированного ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС". Ссылаясь на это местным жителям оккупанты начали посылать СМС-сообщения об "эвакуации".

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