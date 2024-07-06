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Окупанти вигадали ще одну схему "віджиму" житла у мешканців на ТОТ, - ЦНС

Фото: прапор Росії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти вигадали ще одну схему по "віджиму" житла у мешканців на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ).

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.

Відтепер загарбники цілком "законно" можуть відібрати житло навіть у тих мешканців ТОТ, які не виїхали і навіть оформили право власності на нерухомість відповідно до російського законодавства. Для цього достатньо лише визнати таке помешкання аварійним.

"Окупаційна адміністрація Херсонщини підготувала законопроект по виселенню українців із квартир і будинків, які будуть внесені до переліку аварійних. Про критерії визначення такими не йдеться", - повідомили в ЦНС.

У відомстві зазначили, що зважаючи на попередній досвід, росіяни привласнюють собі будь яку нерухомість, яка їм впаде в око. Для цього житло просто "націоналізовують".

Нагадаємо, що населення тимчасово окупованої Донецької області різко зменшилося на півмільйона.

"Колаборанти не можуть визнати, що їхні фільтраційні заходи, які проводяться регулярно від початку повномасштабного вторгнення, стали причиною зникнення людей. Втім ведуть облік тих, хто безвісти зник при евакуації", - розповіли в ЦНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія змушує депортованих українців записувати відеоролики на підтримку так званої "СВО", чи інакше кажучи - війни проти України.

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