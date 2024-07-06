RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты придумали еще одну схему "отжима" жилья у жителей на ТОТ, - ЦНС

Фото: флаг России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты придумали еще одну схему по "отжиму" жилья у жителей на временно оккупированных территориях Украины (ТОТ).

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

Теперь захватчики вполне "законно" могут отобрать жилье даже у тех жителей ТОТ, которые не уехали и даже оформили право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством. Для этого достаточно лишь признать такое жилье аварийным.

"Оккупационная администрация Херсонщины подготовила законопроект по выселению украинцев из квартир и домов, которые будут внесены в перечень аварийных. О критериях определения такими речь не идет", - сообщили в ЦНС.

В ведомстве отметили, что ввиду предыдущего опыта, россияне присваивают себе любую недвижимость, которая им бросится в глаза. Для этого жилье просто "национализируют".

Напомним, что население временно оккупированной Донецкой области резко уменьшилось на полмиллиона.

"Колаборанты не могут признать, что их фильтрационные мероприятия, которые проводятся регулярно с начала полномасштабного вторжения, стали причиной исчезновения людей. Впрочем, ведут учет пропавших без вести при эвакуации", - рассказали в ЦНС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия заставляет депортированных украинцев записывать видеоролики в поддержку так называемой "СВО", или иначе говоря – войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация