Оккупанты придумали еще одну схему "отжима" жилья у жителей на ТОТ, - ЦНС

Российские оккупанты придумали еще одну схему по "отжиму" жилья у жителей на временно оккупированных территориях Украины (ТОТ).
Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.
Теперь захватчики вполне "законно" могут отобрать жилье даже у тех жителей ТОТ, которые не уехали и даже оформили право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством. Для этого достаточно лишь признать такое жилье аварийным.
"Оккупационная администрация Херсонщины подготовила законопроект по выселению украинцев из квартир и домов, которые будут внесены в перечень аварийных. О критериях определения такими речь не идет", - сообщили в ЦНС.
В ведомстве отметили, что ввиду предыдущего опыта, россияне присваивают себе любую недвижимость, которая им бросится в глаза. Для этого жилье просто "национализируют".
Напомним, что население временно оккупированной Донецкой области резко уменьшилось на полмиллиона.
"Колаборанты не могут признать, что их фильтрационные мероприятия, которые проводятся регулярно с начала полномасштабного вторжения, стали причиной исчезновения людей. Впрочем, ведут учет пропавших без вести при эвакуации", - рассказали в ЦНС.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия заставляет депортированных украинцев записывать видеоролики в поддержку так называемой "СВО", или иначе говоря – войны против Украины.
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