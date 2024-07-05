ua en ru
Пт, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Населення окупованої Донецької області різко зменшилося: ЦНС пояснив причину

Україна, П'ятниця 05 липня 2024 19:21
UA EN RU
Населення окупованої Донецької області різко зменшилося: ЦНС пояснив причину Фото: населення Донецької області різко зменшилося. (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Населення тимчасово окупованої Донецької області різко зменшилося. Наразі відомо, що втрати сягнули півмільйона жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Національного Спротиву.

"До півмільйона зменшилася кількість населення тимчасово окупованої Донецької області. Такі дані озвучили самі представники російської окупаційної влади захопленого регіону України", - заявили в Спротиві.

За даними ЦНС, ворог це пояснює насамперед тим, що вимушений був евакуйовувати місцевих у “безпечні” області Росії. Проте, на думку Спротиву, справа абсолютно не в цьому.

"Колаборанти не можуть визнати, що їхні фільтраційні заходи, які проводяться регулярно від початку повномасштабного вторгнення, стали причиною зникнення людей. Втім ведуть облік тих, хто безвісти зник при евакуації", - додали в ЦНС.

Життя в окупації

Нагадаємо, ми вже писали, що окупанти погрожують українцям депортацією через відмову від паспорта РФ.

Крім того, росіяни підіймають ціни на проїзд у Донецькій області попри жахливий стан маршруток.

Водночас на тимчасово окупованих територіях піднімають комунальні тарифи для прискорення паспортизації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція