Населення окупованої Донецької області різко зменшилося: ЦНС пояснив причину
Населення тимчасово окупованої Донецької області різко зменшилося. Наразі відомо, що втрати сягнули півмільйона жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Національного Спротиву.
"До півмільйона зменшилася кількість населення тимчасово окупованої Донецької області. Такі дані озвучили самі представники російської окупаційної влади захопленого регіону України", - заявили в Спротиві.
За даними ЦНС, ворог це пояснює насамперед тим, що вимушений був евакуйовувати місцевих у “безпечні” області Росії. Проте, на думку Спротиву, справа абсолютно не в цьому.
"Колаборанти не можуть визнати, що їхні фільтраційні заходи, які проводяться регулярно від початку повномасштабного вторгнення, стали причиною зникнення людей. Втім ведуть облік тих, хто безвісти зник при евакуації", - додали в ЦНС.
Життя в окупації
Нагадаємо, ми вже писали, що окупанти погрожують українцям депортацією через відмову від паспорта РФ.
Крім того, росіяни підіймають ціни на проїзд у Донецькій області попри жахливий стан маршруток.
Водночас на тимчасово окупованих територіях піднімають комунальні тарифи для прискорення паспортизації.
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