Окупанти вигадали новий спосіб знизити кількість відмов служити в росармії, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники активно розповсюджують "посібник воєнного комісара", за допомогою якого намагаються мобілізувати до своєї армії якомога більше людей, та знизити кількість відмов від служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Відповідні матеріали загарбники роздають працівникам окремих департаментів окупаційної "адміністрації" у регіоні.

"Таким чином окупанти хочуть закрити мешканцям ТОТ можливість уникати служби в ЗС РФ завдяки лазівці з "альтернативною громадянською службою", - зазначає Центр.

Сам посібник було розроблено у РФ ще у 2021 році кафедрою управління мобілізаційною роботою московської "загальновійськової академії ордена Жукова ЗС РФ". У ньому описані процедурні та юридичні питання, які можуть виникати під час призову.

Джерела ЦНС в окупаційній "адміністрації" одного з міст Запорізької області розповідають, що причиною такого розповсюдження "посібника" є низькі показники залучення людей до служби армії окупантів у регіоні.

Серед вказівок загарбники наполегливо рекомендують звертати увагу на розділ 7 цього "посібника”.

Актуальність особливо гостра для загарбників, позаяк у росіян призов на військову службу триває з 25 квітня по 15 липня, і на окупованих територіях України вже працюють створені інтервентами призовні комісії.

Між тим окупаційна "влада" у Запорізькій області зіштовхується з низкою проблем. Так, молоді люди здебільшого намагаються уникнути служби у військових формуваннях російських загарбників. І якщо немає можливості переховуватися, молодь намагається скористатися можливістю альтернативної громадянської служби, що передбачено законодавством країни-агресора.

У ЦНС вказують, що кількість заяв на проходження відповідної служби на окупованих територіях Запорізької області України значно вищій за відсоток на території РФ. Тому загарбники і намагаються виправити ситуацію у такий спосіб, через настанови у цій книжці.

У 7-му розділі "посібника" роз'яснюють, як за формальними ознаками відмовляти бажаючим проходити альтернативну громадянську службу.

"Зауважимо, що така "просвітницька кампанія" в окупаційних "адміністраціях" свідчить про підготовку до майбутніх призовних кампаній, а також під час примусової мобілізації у фронтові підрозділи ЗС РФ", - звертають увагу у Центрі.