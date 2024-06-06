Оккупанты придумали новый способ снизить количество отказов служить в росармии, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики активно распространяют "учебник военного комиссара", с помощью которого пытаются мобилизовать в свою армию как можно больше людей и снизить количество отказов от службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Соответствующие материалы захватчики раздают работникам отдельных департаментов оккупационной "администрации" в регионе.

"Таким образом оккупанты хотят закрыть жителям ВОТ возможность избегать службы в ВС РФ благодаря лазейке с "альтернативной гражданской службой", - отмечает Центр.

Сам учебник был разработан в РФ еще в 2021 году кафедрой управления мобилизационной работой московской "общевоенной академии ордена Жукова ВС РФ". В нем описаны процедурные и юридические вопросы, которые могут возникать во время призыва.

Источники ЦНС в оккупационной "администрации" одного из городов Запорожской области рассказывают, что причиной такого распространения учебника являются низкие показатели привлечения людей в службу армии оккупантов в регионе.

Среди указаний захватчики настоятельно рекомендуют обращать внимание на главу 7 этого пособия.

Актуальность является особенно острой для захватчиков, так как у россиян призыв на военную службу продолжается с 25 апреля по 15 июля, и на оккупированных территориях Украины уже работают созданные интервентами призывные комиссии.

Между тем оккупационная "власть" в Запорожской области сталкивается с рядом проблем. Так, молодые люди в большинстве пытаются избежать службы в военных формированиях российских захватчиков. И если нет возможности скрыться, молодежь пытается воспользоваться возможностью альтернативной гражданской службы, что предусмотрено законодательством страны-агрессора.

В ЦНС указывают, что количество заявлений на прохождение соответствующей службы на оккупированных территориях Запорожской области Украины значительно выше в процентном соотношении с территорией РФ. Поэтому захватчики и пытаются исправить ситуацию таким образом, через наставления в этой книге.

В 7-й главе "учебника" разъясняют, как по формальным признакам отказывать желающим проходить альтернативную гражданскую службу.

"Заметим, что такая "просветительская кампания" в оккупационных "администрациях" свидетельствует о подготовке к будущим призывным кампаниям, а также при принудительной мобилизации во фронтовые подразделения ВС РФ", - обращают внимание в Центре.