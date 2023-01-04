Окупанти відзвітували про крадіжку в Запорізькій області 300 тисяч тонн зерна, - ЦНС

На тимчасово підконтрольних російським окупантам територіях Запорізької області загарбники викрали та реалізували у 2022 році 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного опору при Силах спецоперацій ЗСУ.
Як звітують в окупаційних адміністраціях у Запорізькій області, для прийому сільськогосподарської продукції в регіоні було створено "10 філій дп "государствєнний зєрновой оператор"", яке і потім перепродало зерно.
"Насправді ж "державне зернове підприємство" це звичайна прокладка. Саме їй за безцінь мали віддавати зерно фермери на ТОТ (тимчасово окупованих територіях), в інакшому випадку зерно "націоналізовували". Далі ця прокладка вже передавала зерно дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами", - зазначають у Центрі.
Таким чином, де-факто російські загарбники вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали їхні ставленики - місцеві "гауляйтери".
Нагадаємо, нещодавно у Мінсоцполітики назвали суму втрат сільського господарства від російської повномасштабної війни.
Як заявив наприкінці грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на програми підтримки агровиробників у 2023 році виділено 1,5 млрд доларів. Також глава уряду зазначив, що Україна забезпечила себе продовольством на 2023 рік.
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