Оккупанты отчитались о краже в Запорожской области 300 тысяч тонн зерна, - ЦНС

На временно подконтрольных российским оккупантам территориях Запорожской области захватчики похитили и реализовали в 2022 году 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ.

Как отчитываются в оккупационных администрациях в Запорожской области, для приема сельскохозяйственной продукции в регионе было создано "10 филиалов гп "государственный зерновой оператор"", которое и затем перепродало зерно.

"На самом же деле "государственное зерновое предприятие" это обычная прокладка. Именно ей по дешевке должны были отдавать зерно фермеры на ВОТ (временно оккупированных территориях), в противном случае зерно "национализовывали". Далее эта прокладка уже передавала зерно соприкасающимся с оккупантами структурам и те перепродавали его по рыночным ценам", - отмечают в Центре.

Таким образом, де-факто российские захватчики украли украинское зерно, а всю прибыль забрали их ставленники - местные "гауляйтеры".