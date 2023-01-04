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Оккупанты отчитались о краже в Запорожской области 300 тысяч тонн зерна, - ЦНС

Фото: российские оккупанты воруют украинское зерно (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На временно подконтрольных российским оккупантам территориях Запорожской области захватчики похитили и реализовали в 2022 году 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ.

Как отчитываются в оккупационных администрациях в Запорожской области, для приема сельскохозяйственной продукции в регионе было создано "10 филиалов гп "государственный зерновой оператор"", которое и затем перепродало зерно.

"На самом же деле "государственное зерновое предприятие" это обычная прокладка. Именно ей по дешевке должны были отдавать зерно фермеры на ВОТ (временно оккупированных территориях), в противном случае зерно "национализовывали". Далее эта прокладка уже передавала зерно соприкасающимся с оккупантами структурам и те перепродавали его по рыночным ценам", - отмечают в Центре.

Таким образом, де-факто российские захватчики украли украинское зерно, а всю прибыль забрали их ставленники - местные "гауляйтеры".

Напомним, недавно в Минсоцполитики назвали сумму потерь сельского хозяйства от российской полномасштабной войны.

Как заявил в конце декабря премьер-министр Денис Шмыгаль, на программы поддержки агропроизводителей в 2023 году выделено 1,5 млрд долларов. Также глава правительства отметил, что Украина обеспечила себя продовольствием на 2023 год.

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