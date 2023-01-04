Оккупанты отчитались о краже в Запорожской области 300 тысяч тонн зерна, - ЦНС

На временно подконтрольных российским оккупантам территориях Запорожской области захватчики похитили и реализовали в 2022 году 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ.
Как отчитываются в оккупационных администрациях в Запорожской области, для приема сельскохозяйственной продукции в регионе было создано "10 филиалов гп "государственный зерновой оператор"", которое и затем перепродало зерно.
"На самом же деле "государственное зерновое предприятие" это обычная прокладка. Именно ей по дешевке должны были отдавать зерно фермеры на ВОТ (временно оккупированных территориях), в противном случае зерно "национализовывали". Далее эта прокладка уже передавала зерно соприкасающимся с оккупантами структурам и те перепродавали его по рыночным ценам", - отмечают в Центре.
Таким образом, де-факто российские захватчики украли украинское зерно, а всю прибыль забрали их ставленники - местные "гауляйтеры".
Напомним, недавно в Минсоцполитики назвали сумму потерь сельского хозяйства от российской полномасштабной войны.
Как заявил в конце декабря премьер-министр Денис Шмыгаль, на программы поддержки агропроизводителей в 2023 году выделено 1,5 млрд долларов. Также глава правительства отметил, что Украина обеспечила себя продовольствием на 2023 год.
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