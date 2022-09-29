Окупанти відправили до Херсонської області ще 2 000 мобілізованих з Криму

"Військові комісари на тимчасово окупованій території Криму отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій", - зазначили у Генштабі.

Українські військові інформують, що впродовж 26 вересня лише у Сакському районі мобілізовано 21 кримського татарина.

РФ комплектує підрозділи ув'язненими

Кремль також продовжує вживати заходів з поповнення втрат у живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи за рахунок ув’язнених.

За наявною інформацією Генерального штабу ЗСУ, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня.

Окрім цього, ворог направляє до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад.

"Так, 26 вересня до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли", - додали наші воїни.