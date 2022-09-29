Оккупанты отправили в Херсонскую область еще 2 000 мобилизированных из Крыма

Российские оккупанты 27 сентября отправили из Севастополя в Херсонскую область две тысячи человек, которые были мобилизированы в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Военные комиссары на временно оккупированной территории Крыма получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар, с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий", - отметили в Генштабе.
Украинские военные информируют, что в течение 26 сентября только в Сакском районе мобилизировано 21 крымского татарина.
Кремль также продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности комплектовать свои подразделения за счет заключенных.
По имеющейся информации Генерального штаба ВСУ, в учебный центр на территории Ростовской области прибыло около 400 человек указанной категории. Их подготовка продлится до 30 сентября.
Кроме того, враг направляет в районы ведения боевых действий только что отмобилизированный, низкоквалифицированный личный состав.
"Так, 26 сентября в Лиман Донецкой области выбыли 7 единиц танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования. Надлежащей огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли", - добавили наши воины.
Напомним, в ISW заявили, что Кремль продолжает присылать только что мобилизированных для усиления остатков разных подразделений армии РФ, в том числе самых элитных, которые были разгромлены в Украине.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте полностью понятна. По его словам, если россияне хотят жить, то им лучше убегать с поля боя.
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