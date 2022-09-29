Оккупанты отправили в Херсонскую область еще 2 000 мобилизированных из Крыма

"Военные комиссары на временно оккупированной территории Крыма получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар, с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий", - отметили в Генштабе.

Украинские военные информируют, что в течение 26 сентября только в Сакском районе мобилизировано 21 крымского татарина.

РФ комплектует подразделения заключенными

Кремль также продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности комплектовать свои подразделения за счет заключенных.

По имеющейся информации Генерального штаба ВСУ, в учебный центр на территории Ростовской области прибыло около 400 человек указанной категории. Их подготовка продлится до 30 сентября.

Кроме того, враг направляет в районы ведения боевых действий только что отмобилизированный, низкоквалифицированный личный состав.

"Так, 26 сентября в Лиман Донецкой области выбыли 7 единиц танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования. Надлежащей огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли", - добавили наши воины.