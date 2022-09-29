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Окупанти відправили до Херсонської області ще 2 000 мобілізованих з Криму

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Четвер 29 вересня 2022 07:50
Окупанти відправили до Херсонської області ще 2 000 мобілізованих з Криму Фото: Росіяни відправили до Херсонської області ще 2 тисячі мобілізованих із Криму (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 27 вересня відправили із Севастополя до Херсонської області дві тисячі осіб, які були мобілізовані у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

"Військові комісари на тимчасово окупованій території Криму отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій", - зазначили у Генштабі.

Українські військові інформують, що впродовж 26 вересня лише у Сакському районі мобілізовано 21 кримського татарина.

РФ комплектує підрозділи ув'язненими

Кремль також продовжує вживати заходів з поповнення втрат у живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи за рахунок ув’язнених.

За наявною інформацією Генерального штабу ЗСУ, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня.

Окрім цього, ворог направляє до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад.

"Так, 26 вересня до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли", - додали наші воїни.

Нагадаємо, в ISW заявили, що Кремль продовжує надсилати щойно мобілізованих для посилення залишків різних підрозділів армії РФ, зокрема найелітніших, які були розгромлені в Україні.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті є повністю зрозумілою. З його слів, якщо росіяни хочуть жити, то їм краще втікати з поля бою.

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