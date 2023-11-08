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Окупанти відновили штурми на Лиманському напрямку: названо район

Україна, Середа 08 листопада 2023 08:53
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Окупанти відновили штурми на Лиманському напрямку: названо район Фото: окупанти відновили штурми на Лиманському напрямку 8 листопада
Автор: Наталія Гурковська

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Крім того, ЗСУ відбили понад 40 атак ворога, а окупанти відновили штурми на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Лиманський напрямок

За даними речника, противник вів безуспішні штурми позицій Сил оборони України в районі Серебрянського лісництва.

Бахмутський напрямок

За словами Ковальова, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Наші війська відбили 6 атак противника, - розповів він.

Мелітопольський напрямок

ЗСУ продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

Авдіївський напрямок

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські військові тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

"Безуспішними були наступальні дії ворога в районі населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де підрозділами Сил оборони відбито 14 атак ворога", - зазначив Ковальов.

Мар'їнський напрямок

Окупанти проводили штурми в районі Мар’їнки Донецької області, які виявилися безуспішними.

"Підрозділи сил оборони України відбили понад 17 атак ворога", - додав спікер.

Шахтарський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області.

Куп'янський напрямок

Ворог безуспішно штурмував позиції українських військових в районі Сенківки, Іванівки, Берестового (Харківська область), де ЗСУ відбили понад 6 атак противника.

Ситуація на фронті: коротко

Зазначимо, що порівняно з вчора, 7 листопада, кількість атак і бойових зіткнень на лінії фронту зменшилася практично вдвічі. Крім того, трохи звузилася географія штурмів. Якщо вчора окупанти штурмували позиції і в районі Красногорівки та Мар'їнки, то сьогодні – лише у районі Мар'їнки.

Щодо підсумків тижня, то в Генштабі 6 листопада повідомляли, що росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ одразу за декількома напрямками. За тиждень сталося понад 400 бойових зіткнень.

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