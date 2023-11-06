Окупанти проводили штурми одразу на декількох напрямках. Ситуація на фронті за тиждень
Російські війська намагаються штурмувати позиції українських військових одразу по декількох напрямках. За тиждень сталося понад 400 бойових зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.
"Протягом минулого тижня загалом відбулося понад 400 бойових зіткнень. Ворог веде штурмові дії одразу на декількох напрямках, попри чисельні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Намагався витіснити наші війська з займаних позицій, але отримав гідну відсіч", - розповів він.
Бахмутський напрямок
"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута. У той же час протягом минулого тижня окупанти здійснили близько 60 невдалих спроб відновити втрачене положення в районі Кліщіївки та Андріївки", - розповів спікер.
Також ворог вів безуспішні штурми в районі Богданівки, Хромового, Південного Донецької області.
Запорізький напрямок
Тут ворог намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.
"Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі північно-західніше Вербового, північніше Нестерянок та П’ятихаток Запорізької області", - додав спікер.
Авдіївський напрямок
Противник продовжує наступати в районі Авдіївки, здійснивши минулого тижня близько 90 невдалих спроб витіснити ЗСУ з позицій в районі Кераміки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Северного та Первомайського Донецької області.
Куп’янський та Лиманський напрямки
Ворог продовжує спроби наступу:
- в районі Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області;
- Надії, Стельмахівки, Белогорівки Луганської області;
- Спірного, Верхньокаменського Донецької області.
"На цих напрямках українські воїни відбили понад 60 атак противника", - зазначив Ковальов.
Мар’їнський та Шахтарський напрямки
Сили оборони відбили понад 130 атак ворога в районі Мар’їнки, Новомихайлівки, Золотої Ниви і Старомайорського.
Втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на 6 листопада, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 305 970 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 20 БПЛА і підбили 4 танки.
При цьому, за даними Ковальова, за тиждень було знищено 46 з 64 ворожих беспілотників "шахед" та 40 з 85 дронів-камікадзе "Ланцет". Загалом ЗСУ за тиждень знищили понад 6 тисяч російських загарбників, понад 100 танків, понад 200 ББМ, понад 190 артсистем, понад 30 РСЗВ, 12 ППО і два літаки.
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