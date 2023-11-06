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Окупанти проводили штурми одразу на декількох напрямках. Ситуація на фронті за тиждень

Україна, Понеділок 06 листопада 2023 08:59
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Окупанти проводили штурми одразу на декількох напрямках. Ситуація на фронті за тиждень Фото: ситуація на фронті за тиждень (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська намагаються штурмувати позиції українських військових одразу по декількох напрямках. За тиждень сталося понад 400 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"Протягом минулого тижня загалом відбулося понад 400 бойових зіткнень. Ворог веде штурмові дії одразу на декількох напрямках, попри чисельні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Намагався витіснити наші війська з займаних позицій, але отримав гідну відсіч", - розповів він.

Бахмутський напрямок

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута. У той же час протягом минулого тижня окупанти здійснили близько 60 невдалих спроб відновити втрачене положення в районі Кліщіївки та Андріївки", - розповів спікер.

Також ворог вів безуспішні штурми в районі Богданівки, Хромового, Південного Донецької області.

Запорізький напрямок

Тут ворог намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

"Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі північно-західніше Вербового, північніше Нестерянок та П’ятихаток Запорізької області", - додав спікер.

Авдіївський напрямок

Противник продовжує наступати в районі Авдіївки, здійснивши минулого тижня близько 90 невдалих спроб витіснити ЗСУ з позицій в районі Кераміки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Северного та Первомайського Донецької області.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Ворог продовжує спроби наступу:

  • в районі Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області;
  • Надії, Стельмахівки, Белогорівки Луганської області;
  • Спірного, Верхньокаменського Донецької області.

"На цих напрямках українські воїни відбили понад 60 атак противника", - зазначив Ковальов.

Мар’їнський та Шахтарський напрямки

Сили оборони відбили понад 130 атак ворога в районі Мар’їнки, Новомихайлівки, Золотої Ниви і Старомайорського.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на 6 листопада, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 305 970 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 20 БПЛА і підбили 4 танки.

При цьому, за даними Ковальова, за тиждень було знищено 46 з 64 ворожих беспілотників "шахед" та 40 з 85 дронів-камікадзе "Ланцет". Загалом ЗСУ за тиждень знищили понад 6 тисяч російських загарбників, понад 100 танків, понад 200 ББМ, понад 190 артсистем, понад 30 РСЗВ, 12 ППО і два літаки.

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