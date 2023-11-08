"Окупанти відчують". Федоров заінтригував сотнями дронів, які відправили на фронт

Як зазначив міністр, на фронт відправили понад 900 дронів. У партії вже відомі українцям "Мавіки", "Вампіри" та Avenger. Також на фронт відправили секретні дрони, їх характеристики та переваги поки не розкривають.

"Також передаємо сотні дронів, про які наразі розповідати не варто. Проте окупанти відчують на собі силу інновацій", - наголосив Федоров.

Фото: на фронт відправили ще понад 900 дронів (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Велика частина безпілотників, які відправили на фронт, українського виробництва.

Українські дрони

Як відомо, на озброєнні Збройних сил України перебувають вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва, яке значно пожвавилося під час війни.

Також Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Крім того, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися декілька виробників зброї з різних країн.

Нещодавно у Міноборони повідомили, що пришвидшили процес постачання дронів для військових. З моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні.