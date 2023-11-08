"Оккупанты почувствуют". Федоров заинтриговал сотнями дронов, которые отправили на фронт

Как отметил министр, на фронт отправили более 900 дронов. В партии уже известные украинцам "Мавики", "Вампиры" и Avenger. Также на фронт отправили секретные дроны, их характеристики и преимущества пока не раскрывают.

"Также передаем сотни дронов, о которых пока рассказывать не стоит. Однако оккупанты почувствуют на себе силу инноваций", - подчеркнул Федоров.

Фото: на фронт отправили еще более 900 дронов (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Большая часть отправивших на фронт беспилотников украинского производства.

Украинские дроны

Как известно, на вооружении Вооруженных сил Украины находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства, которое значительно увеличилось во время войны.

Также Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Недавно в Минобороны сообщили, что ускорили процесс поставки дронов для военных. С момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня.