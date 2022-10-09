Окупанти відчувають тиск. Гуменюк розповіла про просування ЗСУ на півдні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Активність наших військ бентежить ворога, вони дійсно розгублені, вони відчувають наш тиск, вони поступаються, просування є, воно повільне, але дуже стабільно відбувається, маленькими кроками ми все ж таки рухаємось вперед", - розповіла Гуменюк.

Серед загроз для українських населених пунктів вона виділила ворожі атаки за допомогою дронів-камікадзе. Вона зазначила, що росіяни почали використовувати безпілотники у більших групах - по 5-9 одиниць дронів одночасно. Гуменюк додала, що дрони-камікадзе переважно спрямовують для ударів по об'єктах інфраструктури для спричинення психологічного ефекту - напруження у суспільстві.

Журналіст поставив Гуменюк питання, чи вплинув обвал Кримського мосту на бойові дії на півдні.

"Враження таке, що не до атаки їм зараз, тому що атаки не збільшились, а ось пакування речей і вивезення родин активізувалося", - відповіла вона.