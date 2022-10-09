ua ru
Вс, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты чувствуют давление. Гуменюк рассказала о натиске ВСУ на юге

Новина українською →
Воскресенье 09 октября 2022 22:20
Оккупанты чувствуют давление. Гуменюк рассказала о натиске ВСУ на юге Фото: глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк (facebook com natusya humenyuk)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники стабильно продолжают продвигаться на юге страны. Российские захватчики ощущают напор наших бойцов и уступают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Активность наших войск смущает врага, они действительно растеряны, они чувствуют наше давление, они уступают, продвижение есть, оно медленное, но очень стабильно происходит, маленькими шагами мы все же двигаемся вперед", - рассказала Гуменюк.

Среди угроз для украинских населенных пунктов она выделила вражеские атаки с помощью дронов-камикадзе. Она отметила, что россияне начали использовать беспилотники в больших группах - по 5-9 единиц дронов одновременно. Гуменюк добавила, что дроны-камикадзе преимущественно направляют для ударов по объектам инфраструктуры для психологического эффекта - напряжения в обществе.

Журналист задал Гуменюк вопрос, повлиял ли обвал Крымского моста на боевые действия на юге.

"Впечатление такое, что не до атаки им сейчас, потому что атаки не увеличились, а вот упаковка вещей и вывоз семей активизировалась", - ответила она.

Отметим, что украинские бойцы деоккупировали 1170 квадратных километров в Херсонском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Херсонская область
NEWS
Путин впервые сделал заявление о взрыве на Крымском мосту
Путин впервые сделал заявление о взрыве на Крымском мосту
DAILY
"Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана