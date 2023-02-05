Оккупанты отбирают жилье у украинцев в Токмаке и передают коллаборантам, - Генштаб

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне отбирают квартиры и дома у местных жителей. Туда заселяют коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

По информации украинского военного командования, жилье оккупанты отдают тем украинцам, которые поддерживают захватчиков и работают во вражеских так называемых "правоохранительных органах".

"Владельцам (домов и квартир - ред.) приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу", - добавляют в Генштабе.