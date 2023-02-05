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Оккупанты отбирают жилье у украинцев в Токмаке и передают коллаборантам, - Генштаб

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Токмак, Воскресенье 05 февраля 2023 18:39
Оккупанты отбирают жилье у украинцев в Токмаке и передают коллаборантам, - Генштаб Иллюстративное фото: оккупанты отбирают жилье у украинцев в Токмаке и передают коллаборантам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне отбирают квартиры и дома у местных жителей. Туда заселяют коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации украинского военного командования, жилье оккупанты отдают тем украинцам, которые поддерживают захватчиков и работают во вражеских так называемых "правоохранительных органах".

"Владельцам (домов и квартир - ред.) приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу", - добавляют в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что в Токмаке Запорожской области больницы переполнены ранеными оккупантами.

Также мы писали, что в Энергодаре оккупанты отбирают у жителей квартиры. Туда заселяют энергетиков с российских АЭС.

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