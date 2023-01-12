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Окупанти відбирають квартири у жителів Енергодару та розміщують там енергетиків з РФ

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Енергодар, Четвер 12 січня 2023 16:16
Окупанти відбирають квартири у жителів Енергодару та розміщують там енергетиків з РФ Фото: Окупанти відбирають квартири у жителів Енергодару та розміщують енергетиків з РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька область) росіяни займають квартири місцевих мешканців, аби там розмістити енергетиків з російських АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Через спротив працівників ЗАЕС, росіяни змушені звозити в місто працівників з території РФ", - йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначають, що це необхідно окупантам аби замінити працівників Запорізької АЕС, які відмовляються підписувати договори із загарбниками. Вони й далі продовжують виконувати свої обов’язки в рамках українського законодавства.

Незаконні відрядження до Енергодару працівників АЕС з території РФ відбуваються системно. Для заохочення "відряджень" до України парламент РФ ухвалив відповідний закон щодо надання пільг працівникам, що погодилися на це.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують чинити психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих територій.

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України продовжують "евакуювати" місцеве населення, і цього разу інтервенти вирішили депортувати жителів Енергодару Запорізької області.

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