Окупанти відбирають квартири у жителів Енергодару та розміщують там енергетиків з РФ

В тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька область) росіяни займають квартири місцевих мешканців, аби там розмістити енергетиків з російських АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Через спротив працівників ЗАЕС, росіяни змушені звозити в місто працівників з території РФ", - йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначають, що це необхідно окупантам аби замінити працівників Запорізької АЕС, які відмовляються підписувати договори із загарбниками. Вони й далі продовжують виконувати свої обов’язки в рамках українського законодавства.

Незаконні відрядження до Енергодару працівників АЕС з території РФ відбуваються системно. Для заохочення "відряджень" до України парламент РФ ухвалив відповідний закон щодо надання пільг працівникам, що погодилися на це.