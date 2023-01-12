RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты отбирают квартиры у жителей Энергодара и размещают там энергетиков из РФ

Фото: Оккупанты отбирают квартиры у жителей Энергодара и размещают энергетиков из РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы разместить там энергетиков с российских АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Из-за сопротивления работников ЗАЭС, россияне вынуждены свозить в город работников с территории РФ", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что это необходимо оккупантам, чтобы заменить работников Запорожской АЭС, которые отказываются подписывать договоры с захватчиками. Они продолжают выполнять свои обязанности в рамках украинского законодательства.

Незаконные командировки в Энергодар работников АЭС с территории РФ происходят системно. Для поощрения "командировок" в Украину парламент РФ принял соответствующий закон о предоставлении льгот работникам, согласившимся на это.

Напомним, что российские захватчики продолжают оказывать психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных территорий.

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины продолжают "эвакуировать" местное население, и на этот раз интервенты решили депортировать жителей Энергодара Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЭнергодарЗапорожская областьВойна в Украине