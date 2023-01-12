Оккупанты отбирают квартиры у жителей Энергодара и размещают там энергетиков из РФ

Во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы разместить там энергетиков с российских АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"Из-за сопротивления работников ЗАЭС, россияне вынуждены свозить в город работников с территории РФ", - говорится в сообщении.
В Центре отмечают, что это необходимо оккупантам, чтобы заменить работников Запорожской АЭС, которые отказываются подписывать договоры с захватчиками. Они продолжают выполнять свои обязанности в рамках украинского законодательства.
Незаконные командировки в Энергодар работников АЭС с территории РФ происходят системно. Для поощрения "командировок" в Украину парламент РФ принял соответствующий закон о предоставлении льгот работникам, согласившимся на это.
Напомним, что российские захватчики продолжают оказывать психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных территорий.
Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины продолжают "эвакуировать" местное население, и на этот раз интервенты решили депортировать жителей Энергодара Запорожской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.