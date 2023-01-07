Погрожують штрафами та вилученням майна. Окупанти в Енергодарі вивели з обігу гривню

Фото: Окупанти в Енергодарі вивели з обігу гривню (Getty Images)

Російські загарбники продовжують чинити психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема в місті Енергодар Запорізької області загарбники примусили близько 3 000 працівників ЗАЕС отримати так звані паспорти РФ. "Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна, в місті вивели з обігу українську гривню", - інформують у Генштабі. Окрім цього, значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.