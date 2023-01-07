Погрожують штрафами та вилученням майна. Окупанти в Енергодарі вивели з обігу гривню
Російські загарбники продовжують чинити психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема в місті Енергодар Запорізької області загарбники примусили близько 3 000 працівників ЗАЕС отримати так звані паспорти РФ.
"Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна, в місті вивели з обігу українську гривню", - інформують у Генштабі.
Окрім цього, значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Каховці Херсонської області росіяни намагаються заборонити обіг гривні.
Окупанти здійснюють рейди торговими точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, в разі виявлення українських грошей.
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