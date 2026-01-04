Окупанти вдвічі підвищують тарифи на воду в Маріуполі на тлі дефіциту
В тимчасово окупованому Маріуполі різко підвищили тарифи на комунальні послуги, зокрема, на водопостачання майже вдвічі. При цьому воду в місті подають лише на кілька годин раз на два дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду українського Маріуполя в Telegram.
Про нові тарифи оголосила окупаційна адміністрація так званої "ДНР". Там пояснюють зростання вартості комунальних послуг підвищенням ставки ПДВ у Росії з 20% до 22%, що, за їхніми словами, призвело до загального подорожчання ЖКГ на 1,7%.
Найбільше зросла плата за воду: з 1 січня тариф підвищили з близько 21,2 рубля за кубометр до 41,84 рубля. Це відбулося на тлі гострого дефіциту води в місті.
Місцеві жителі повідомляють, що вода подається з перебоями, а деякі будинки залишаються без води тижнями.
Люди змушені зливати воду з систем опалення, що призводить до відключення тепла в квартирах.
Також суттєво подорожчало опалення - приблизно на 292%. Якщо раніше тариф становив близько 12,5 рубля за квадратний метр на місяць, то нині він зріс до понад 49 рублів.
Водночас у місті регулярно виходять з ладу котельні, а тепломережі зазнають аварій.
В окупаційній адміністрації заявляють, що нинішнє підвищення є лише частиною масштабнішого перегляду тарифів, який називають "поступовим приведенням до економічно обґрунтованого рівня".
"Насправді - це спроба перекласти фінансовий тягар економічних складнощів у РФ на українське населення на захоплених територіях", - вважають у Маріупольській міській раді.
Ситуація з водою на тимчасово окупованій Луганщині
Раніше РБК-Україна писало про те, що в тимчасово окупованій Луганській області спостерігається дефіцит води, а російські інвестори не виплачують гірникам обіцяну заробітну плату.
Так, подача води до Алчевська скоротилася на 80 %. Відчули обмеження і жителі Перевальська. У січні на місцевій насосній станції рівень води в резервуарах знизився до критичної позначки.
Нагадаємо, на окупованій Луганщині місцеві жителі страждають від гострого дефіциту води та тепла: водопровідні крани в населених пунктах залишаються сухими тижнями, а в багатоповерхівках доводиться використовувати лише ту воду, яку вдається злити з системи опалення. При цьому будь-які спроби поліпшити побутові умови можуть обернутися штрафами.