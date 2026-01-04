ua en ru
Оккупанты вдвое повышают тарифы на воду в Мариуполе на фоне дефицита

Временно оккупированные территории Украины, Воскресенье 04 января 2026 04:33
Оккупанты вдвое повышают тарифы на воду в Мариуполе на фоне дефицита
Автор: Марина Балабан

Во временно оккупированном Мариуполе резко повысили тарифы на коммунальные услуги, в частности, на водоснабжение почти вдвое. При этом воду в городе подают лишь на несколько часов раз в два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет украинского Мариуполя в Telegram.

О новых тарифах объявила оккупационная администрация так называемой "ДНР". Там объясняют рост стоимости коммунальных услуг повышением ставки НДС в России с 20% до 22%, что, по их словам, привело к общему подорожанию ЖКХ на 1,7%.

Больше всего выросла плата за воду: с 1 января тариф повысили с 21,2 рубля за кубометр до 41,84 рубля. Это произошло на фоне острого дефицита воды в городе.

Местные жители сообщают, что вода подается с перебоями, а некоторые дома остаются без воды неделями.

Люди вынуждены сливать воду из систем отопления, что приводит к отключению тепла в квартирах.

Также существенно подорожало отопление - примерно на 292%. Если раньше тариф составлял около 12,5 рубля за квадратный метр в месяц, то сейчас он вырос до более 49 рублей.

При этом в городе регулярно выходят из строя котельные, а на теплосетях случаются аварии.

В оккупационной администрации заявляют, что нынешнее повышение является лишь частью более масштабного пересмотра тарифов, который называют "постепенным приведением к экономически обоснованному уровню".

"На самом деле - это попытка переложить финансовое бремя экономических сложностей в РФ на украинское население на захваченных территориях", - считают в Мариупольском городском совете.

Ситуация с водой на временно оккупированной Луганщине

Ранее РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированной Луганской области наблюдается дефицит воды, а российские инвесторы не выплачивают горнякам обещанную заработную плату.

Так, подача воды в Алчевск сократилась на 80 %. Почувствовали ограничения и жители Перевальска. В январе на местной насосной станции уровень воды в резервуарах снизился до критической отметки.

Напомним, на оккупированной Луганщине местные жители страдают от острого дефицита воды и тепла: водопроводные краны в населенных пунктах остаются сухими неделями, а в многоэтажках приходится использовать лишь ту воду, которую удается слить из системы отопления. При этом любые попытки улучшить бытовые условия могут обернуться штрафами.

