Оккупанты вдвое повышают тарифы на воду в Мариуполе на фоне дефицита

Во временно оккупированном Мариуполе резко повысили тарифы на коммунальные услуги, в частности, на водоснабжение почти вдвое. При этом воду в городе подают лишь на несколько часов раз в два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет украинского Мариуполя в Telegram .

О новых тарифах объявила оккупационная администрация так называемой "ДНР". Там объясняют рост стоимости коммунальных услуг повышением ставки НДС в России с 20% до 22%, что, по их словам, привело к общему подорожанию ЖКХ на 1,7%.

Больше всего выросла плата за воду: с 1 января тариф повысили с 21,2 рубля за кубометр до 41,84 рубля. Это произошло на фоне острого дефицита воды в городе.

Местные жители сообщают, что вода подается с перебоями, а некоторые дома остаются без воды неделями.

Люди вынуждены сливать воду из систем отопления, что приводит к отключению тепла в квартирах.

Также существенно подорожало отопление - примерно на 292%. Если раньше тариф составлял около 12,5 рубля за квадратный метр в месяц, то сейчас он вырос до более 49 рублей.

При этом в городе регулярно выходят из строя котельные, а на теплосетях случаются аварии.

В оккупационной администрации заявляют, что нынешнее повышение является лишь частью более масштабного пересмотра тарифов, который называют "постепенным приведением к экономически обоснованному уровню".

"На самом деле - это попытка переложить финансовое бремя экономических сложностей в РФ на украинское население на захваченных территориях", - считают в Мариупольском городском совете.