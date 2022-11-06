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Окупанти вдень обстріляли Сумську область: є загиблий та поранений

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Неділя 06 листопада 2022 21:29
Окупанти вдень обстріляли Сумську область: є загиблий та поранений Фото: окупанти вдень обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові вдень із важкої артилерії обстріляли Ворожбянську громаду Сумської області. Усього було випущено 72 снаряди.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Тяжку артилерію агресор направив на мирне населення. Тільки вдумайтеся, снаряди вибухали біля людських жител, на городах, дорогах, вулицях", - йдеться у повідомленні.

За словами Живицького, внаслідок обстрілу загинула 62-річна місцева мешканка, ще одну жінку поранено осколками. Крім того, зруйновано багато будинків, деякі вже не піддаються відновленню.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти обстріляли Сумську область. Глава ОВА Сумської області Дмитро Живицький повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури на ділянці між Сумами та Конотопом.

Тим часом "Укрзалізниця" повідомила про те, що більшість рейсів слідуватимуть із затримкою та зміненим розкладом.

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