Оккупанты днем обстреляли Сумскую область: есть погибший и раненый

Российские военные днем из тяжелой артиллерии обстреляли Ворожбянскую громаду Сумской области. Всего было выпущено 72 снаряда.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам Живицкого, в результате обстрела погибла 62-летняя местная жительница, еще одна женщина ранена осколками. Кроме того, разрушены многие дома, некоторые уже не поддаются восстановлению.

"Тяжелую артиллерию агрессор направил на мирное население. Только вдумайтесь, снаряды взрывались возле человеческих жилищ, на огородах, дорогах, улицах", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня оккупанты обстреляли Сумскую область. Глава ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры на участке между Сумами и Конотопом.

Тем временем "Укрзализныця" сообщила о том, что большинство рейсов будет следовать с задержкой и измененным расписанием.

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