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Оккупанты днем обстреляли Сумскую область: есть погибший и раненый

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Воскресенье 06 ноября 2022 21:29
Оккупанты днем обстреляли Сумскую область: есть погибший и раненый Фото: оккупанты днем обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные днем из тяжелой артиллерии обстреляли Ворожбянскую громаду Сумской области. Всего было выпущено 72 снаряда.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Тяжелую артиллерию агрессор направил на мирное население. Только вдумайтесь, снаряды взрывались возле человеческих жилищ, на огородах, дорогах, улицах", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, в результате обстрела погибла 62-летняя местная жительница, еще одна женщина ранена осколками. Кроме того, разрушены многие дома, некоторые уже не поддаются восстановлению.

Напомним, что сегодня оккупанты обстреляли Сумскую область. Глава ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры на участке между Сумами и Конотопом.

Тем временем "Укрзализныця" сообщила о том, что большинство рейсов будет следовать с задержкой и измененным расписанием.

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