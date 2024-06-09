ВЛК в Україні: нові правила і чи треба йти самому без направлення

В Україні в травні запрацювали норми, які внесли зміни в роботу військово-лікарських комісій та у визначення придатності до військової служби. У зв'язку з чим особливо популярним постало питання, чи потрібно йти самому на ВЛК і що робити тим, хто раніше мав статус "обмежено придатний".

Про це і не лише - читайте в новому матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що таке ВЛК та куди звертатися

Військово-лікарська комісія (ВЛК) - це комісія лікарів, що здійснює військово-лікарську експертизу - медичний огляд, на основі якого визначають придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобовʼязаних, установлюють причинний звʼязок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) із захистом Батьківщини/виконанням обов’язків військової служби/проходженням військової служби та визначають потребу у продовженні лікування/реабілітації.

Для цього комісія приймає рішення щодо переводу військовослужбовця до іншого лікувального закладу або потребу у відпустці після завершення лікування чи у зв’язку з хворобою/лікуванням (реабілітацією), протезуванням тощо.

Згідно з новими змінами в законодавстві, від 4 травня цього року діють норми, які змінюють Положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ відповідно до Наказу міністра оборони України №402. Важливо зазначити, що людині не потрібно проходити військово-лікарську комісію за власною ініціативою, оскільки відповідне направлення на ВЛК має надати:

для військовозобов'язаного - ТЦК та СП

для військовослужбовця - командир частини або заклад охорони здоров'я, в якому військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки.

Ступінь придатності до військової служби встановлюється ВЛК відповідно до розкладу хвороб, пояснення до розкладу хвороб та таблиці додаткових вимог до стану здоровʼя, згідно з додатком 1, 2, 3 Положення про Військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Які зміни у ВЛК

Зазначимо, що в Україні зокрема конкретизували проведення медогляду закладами охорони здоровʼя, а саме:

оновлені критерії побудовані на поєднанні Міжнародного Класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я МКХ-10 та ступеню порушення функцій. Довідник МКХ-10 містить декілька тисяч діагнозів;

в кожній групі захворювань можуть бути як придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій;

переглянуто вимоги до стану здоров’я військовослужбовців Десантно-штурмових військ, Морської піхоти в особливий період;

визначено вимоги до стану здоров’я військовослужбовців, які проходять службу (відбираються для проходження служби) у штурмових підрозділах Сухопутних військ та Сил територіальної оборони ЗС України;

впроваджено принципи прозорості, неупередженості, доброчесності, відповідальності;

врегульовані висновки ВЛК при встановленні причинного зв'язку травм під час полону;

змінена процедура оскарження постанов військово-лікарських комісій. Повторна ВЛК проходиться в іншому закладі охорони здоров'я.

Що робити тим, хто був "обмежено придатним"

Разом з тим з 4 травня набрав чинності закон, який скасовує такий статус як "обмежено придатний" з переліку рішень ВЛК. Відповідно усі військовозобов'язані, які були визнані обмежено придатними за станом здоров’я, повинні будуть протягом дев’яти місяців пройти медичний огляд повторно, а саме до 4 лютого 2025 року.

Натомість після повторного проходження військово-лікарської комісії такі особи отримають один із наступних статусів:

придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Важливо: фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами.