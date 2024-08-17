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Окупанти вдарили зі "Смерча" по Краматорську: під завалами людина

Фото: окупанти вдарили по Краматорську (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Загарбники вдарили по місту зі РСЗВ "Смерч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.

Він зазначив, що у Краматорську зафіксували п'ять вибухів. Росіяни вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Одна з ракет влучила у двоповерхівку, інші - у промзону. Уламками пошкоджено газопровід.

За попередніми даними, одна людина перебуває під завалами. На місці попадання триває рятувальна операція.

Оновлено

Начальник Краматорської місцевої військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що рятувальники деблокували з-під завалів постраждалого. Стан постраждалого важкий.

Обстріли України

Останнім часом російські окупанти посилили обстріли прифронтових та прикордонних територій України. Зокрема, росавіація скидає керовані та некеровані бомби, від яких Україна поки немає захисту.

Так, сьогодні, 17 серпня, росіяни вдарили по місту Суми. Там виникла пожежа, горіли автомобілі. Внаслідок атаки двоє осіб були поранені.

Крім того, окупанти майже щоночі атакують Україну дронами. Ця ніч не стала вийнятком. Армія РФ випустила 14 "Шахедів", захисники їх всі знищили. ППО працювала у шести областях України.

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