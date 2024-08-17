Окупанти вдарили зі "Смерча" по Краматорську: під завалами людина

Обстріли України

Останнім часом російські окупанти посилили обстріли прифронтових та прикордонних територій України. Зокрема, росавіація скидає керовані та некеровані бомби, від яких Україна поки немає захисту.

Так, сьогодні, 17 серпня, росіяни вдарили по місту Суми. Там виникла пожежа, горіли автомобілі. Внаслідок атаки двоє осіб були поранені.

Крім того, окупанти майже щоночі атакують Україну дронами. Ця ніч не стала вийнятком. Армія РФ випустила 14 "Шахедів", захисники їх всі знищили. ППО працювала у шести областях України.

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