Оккупанты ударили из "Смерча" по Краматорску: под завалами человек

Он отметил, что в Краматорске зафиксировано пять взрывов. Россияне ударили по городу из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Одна из ракет попала в двухэтажку, другие - в промзону. Обломками поврежден газопровод.

По предварительным данным, один человек находится под завалами. На месте попадания идет спасательная операция.

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Начальник Краматорской местной военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что спасатели деблокировали из-под завалов пострадавшего. Состояние пострадавшего тяжелое.