Окупанти вдарили зі "Смерча" по Краматорську: під завалами людина

Російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Загарбники вдарили по місту зі РСЗВ "Смерч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.

За попередніми даними, одна людина перебуває під завалами. На місці попадання триває рятувальна операція.

Одна з ракет влучила у двоповерхівку, інші - у промзону. Уламками пошкоджено газопровід.

Він зазначив, що у Краматорську зафіксували п'ять вибухів. Росіяни вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Обстріли України

Останнім часом російські окупанти посилили обстріли прифронтових та прикордонних територій України. Зокрема, росавіація скидає керовані та некеровані бомби, від яких Україна поки немає захисту.

Так, сьогодні, 17 серпня, росіяни вдарили по місту Суми. Там виникла пожежа, горіли автомобілі. Внаслідок атаки двоє осіб були поранені.

Крім того, окупанти майже щоночі атакують Україну дронами. Ця ніч не стала вийнятком. Армія РФ випустила 14 "Шахедів", захисники їх всі знищили. ППО працювала у шести областях України.

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